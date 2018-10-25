Taraftar patladı! o isimlere sert tepki

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. mücadelesinde Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk'i konuk ederken, mücadelenin henüz 10. dakikasında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, 27. dakikaya kadar sahada kaldı.

Bu dakikaya kadar birçok top kaybı ve pas hatası yapan Tolgay'a tribünler tepki gösterdi.

Sakatlığı nedeniyle daha fazla sahada kalamayan Tolgay, 27. dakikada yerini Roco'ya bırakırken, tribünler de gurbetçi futbolcuyu yuhaladı.

İKİNCİ YARI TEZAHÜRAT DEVAM ETTİ AMA...

Beşiktaşlı taraftarlar, Genk karşısında ilk yarıda çok kötü bir oyun ortaya koyan futbolcuları protesto ederken, devrenin bitimiyle birlikte Sportif Direktör Ali Naibi, takımı tribünlere gönderdi.

Futbolcuların tribünleri alkışlamasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da protestoyu bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken takım sahaya çıktığında tribünler bütün takımı alkışladı ve devrenin başlamasıyla birlikte tezahüratlarına kaldığı yerden devam etti ancak alınan farklı yenilgi sonrası protesto sesleri yeniden yükseldi.