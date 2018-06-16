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Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a Talisca tepkisi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş taraftarları, başkan Fikret Orman'ın takımdan ayrılan Anderson Talisca için söylediği sözlere tepki gösterdi. Taraftarlar, "Talisca'nın bize verdiği katkı ortada. Başkanın bu tip konuşmaları hiç hoş değil" şeklinde görüş bildirdi.

Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a Talisca tepkisi

Beşiktaş Başkan Fikret Orman'ın takımdan ayrılan Anderson Talisca ile söylediği sözler sosyal medyada taraftarların tepki göstermesine neden oldu.

"Talisca'nın hayatı para. Burada ilgi gösterilince bir tarafları kalktı. Sorun para değildi, biz parasını verip alacaktık ama gelmek istemedi!" şeklinde ifadeleri için Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Talisca'nın bize verdiği katkı ortada. Başkanın bu tip konuşmaları hiç hoş değil. Kulübün mali olarak iyi durumda olmadığını dünya alem biliyor. Ama Başkan durumun farklı göstermek için suçu Talisca'ya atıyor. Bu oyuncuyu alacak paranın bizde olmadığının farkında ama kendisini ve yönetimini korumak adına bu tip davranışlar sergilemek yakışmıyor" şeklinde görüş bildirdi. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş anderson talisca

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