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  4. Beşiktaş taraftarından Karius'a tepki

Beşiktaş taraftarından Karius'a tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.01.2020 21:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş taraftarları, Sivasspor maçında hatalı bir gol yiyen Loris Karius'a ıslıklı tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Karius'a tepki

Beşiktaş'ta kritik Sivasspor maçının henüz başında Alman kaleci Loris Karius hatalı bir gol yedi.

Sivasspor'da hafif çapraz pozisyonda Erdoğan'ın kullandığı frikikte Karius iyi bir müdahale yapamayınca seken top ağlarla buluştu.

Beşiktaş taraftarları, pozisyon sonrasındaki 10 dakikalık bölümde Loris Karius'un ayağına top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sivasspor Loris Karius hata tepki

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hatasız gol olmaz,hatasıyla sevin onu :) üzülmeyin bu kadar lidere yenildiniz.
iyi gün taraftarı geçen hafta bağrınıza bastınız adamı
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