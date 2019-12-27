Beşiktaş taraftarından Nadir Çiftçi'ye kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus'a tepki

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ederken mücadelenin 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus’un sarı kart gösterdiği 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itiraz ederek hakeme bir şeyler söyledi.

Fırat Aydınus bunun üzerine Nadir’i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, Fırat Aydınus'un kararına tepki gösterdi.

(İHA)

