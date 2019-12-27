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  4. Beşiktaş taraftarından Nadir Çiftçi'ye kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus'a tepki

Beşiktaş taraftarından Nadir Çiftçi'ye kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus'a tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.12.2019 21:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi kırmızı kart gördü. Beşiktaş taraftarı hakem Fırat Aydınus'un kararını protesto etti.

Beşiktaş taraftarından Nadir Çiftçi'ye kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus'a tepki

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ederken mücadelenin 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus’un sarı kart gösterdiği 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itiraz ederek hakeme bir şeyler söyledi.

Fırat Aydınus bunun üzerine Nadir’i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, Fırat Aydınus'un kararına tepki gösterdi.

(İHA)

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Beşiktaş fırat aydınus nadir ciftci Gençlerbirliği

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