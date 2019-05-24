Beşiktaş taraftarından Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Abdullah Avcı'ya tepki!

Beşiktaş taraftarından Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'e tepki geldi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ancak beklentileri altında kalıp birçok pas hatası yapan Necip Uysal, tribünlerin tepkisini çekerken, bu futbolcunun yerine 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek'e de tepki vardı.

Siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Kasımpaşa maçının ardından bitecek olan Mustafa Pektemek, oyuna girdiği anda tribünler tarafından yuhalandı. Beşiktaş Yönetimi'nin, sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek'le yolları ayıracağı öğrenildi.

ABDULLAH AVCI'YA DA TEPKİ

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş'ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri 'Abdullah Avcı yere yatsana' diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.

