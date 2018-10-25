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Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e: Takım niye oynamıyor?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş taraftarı Genk maçında teknik direktör Şenol Güneş'e önce destek verdi daha sonra protesto etti.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e: Takım niye oynamıyor?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Genk'i konuk etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, 26 gün sonra Vodafone Park'ta oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla teknik direktör Şenol Güneş'e büyük destek verdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 1-0 mağlup kapatan Beşiktaş'ta taraftarlar oynanan oyundan memnun kalmadı. Tribünden protesto sesleri yükselirken taraftar; "Ne zaman şampiyon diye bağırsak, kursağımızda kalıyor. Söylesene bize Şenol Hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratı yaptı.

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Beşiktaş şenol güneş

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