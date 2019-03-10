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Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e tepki, Guti'ye destek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e tepki, Guti'ye destek

Süper Lig’in 25. haftasındaki Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında siyah-beyazlı bazı taraftarlar müsabaka öncesi kadrolar okunurken sıra teknik direktör Şenol Güneş’e geldiği ıslıkla tepki gösterdi.

Deneyimli teknik adamın A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesinin açıklanmasının ardından bazı taraftarlar Şenol Güneş’in bu kararına sosyal medya üzerinden tepkide bulunmuştu.

GUTI'YE DESTEK
Bu arada taraftarlar Şenol Güneş’in takımdan ayrılmasından sonra ismi geçen hoca adaylarından yardımcı antrenör Guti Hernandez’e de tezahüratlarda bulundu.

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Beşiktaş şenol güneş guti

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