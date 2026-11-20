Fenerbahçe'nin sezon başında büyük yatırım yaparak kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Atletico Madrid ve Napoli'nin ilgisine rağmen sarı-lacivertli yönetimin ocak ayı planı belli oldu.

ATLETICO MADRID YENİDEN HAREKETE GEÇEBİLİR

El Gol Digital'in haberine göre İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istiyor. İspanyol temsilcisinin daha önce de gündemine aldığı İngiliz futbolcu için yeniden girişimde bulunabileceği belirtildi.

Atletico Madrid'in Alex Baena ve Ademola Lookman konusunda yaşanacak gelişmeleri takip ettiği, bu iki oyuncuyla ilgili transfer ihtimallerine göre Greenwood için harekete geçebileceği aktarıldı.

NAPOLI DE GREENWOOD'U TAKİP EDİYOR

İngiliz futbolcuya ilgi gösteren kulüpler arasında İtalya Serie A temsilcisi Napoli de bulunuyor. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin, Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip ederek Greenwood'u izlediği ifade edildi.

Atletico Madrid ve Napoli'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı kulüplerinin de 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE OCAK AYINDA SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u ara transfer döneminde göndermeyi düşünmediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcuyu ocak ayında bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin bu tutumunu sürdürmesi halinde Atletico Madrid'in ara transfer döneminde farklı isimlere yönelebileceği değerlendiriliyor.

GREENWOOD'UN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın önemli hücum silahlarından biri haline geldi. İngiliz futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 karşılaşmada 10 gol ve 4 asist üreterek toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı.