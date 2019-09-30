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Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın tezahüratı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.09.2019 08:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.

AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI

Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.


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Beşiktaş sergen yalçın abdullah avcı Spor Toto Süper Lig istanbul

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