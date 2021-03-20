Beşiktaş taraftarından TBF’ye tepki

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz hafta oynanan Tofaş-Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar son saniye 3’lüğüyle mücadelede skoru 89-88’e getirerek galibiyet sevinci yaşamıştı. Ancak mücadelenin hakemleri, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pozisyonun tekrarını izleyerek, 3 sayılık atışı yapan Ercan Osmani’nin, atıştan önce saha kenar çizgisine bastığını belirleyerek atışı geçersiz kılmıştı.

Karşılaşma da 89-86 Tofaş lehine sonuçlanmış ve Beşiktaş da yaşananların ardından itirazda bulunmuştu. Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş’ın yaptığı itirazı reddederek gerekçeli kararı da resmi internet sitesinden açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Akatlar Spor Salonu’nda toplanarak durumu protesto etti ve açıklama yaptı.

"EVLATLARIMIZIN HAKKINI YEDİRMEYİZ"

Siyah-beyazlı taraftarlar, alınan karar doğrultusunda yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş taraftarları ve dernekleri olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun almış olduğu kabul edilmesi mümkün olmayan skandal kararı protesto etmek için toplandık. Biz Beşiktaşlıyız. Armanın olduğu her yerde şerefimizle oynarız hakkımızla kazanırız. Hakkımız olmayanı talep etmez, imtiyaz beklemeyiz. Federasyonun aldığı bu skandal kararı kabul etmiyoruz. Evlatlarımızın hakkını yedirmeyiz, alın terleriyle oynatmayız. Hakemlerini korumak adına Beşiktaş camiasına haksızlık edilmesini kabul etmemizi kimse bizden beklemesin. Türk basketbol tarihine ‘Kara Perşembe’ olarak geçen bu rezalete imza atanlar, sporun evrensel değer ve ilkelerine ihanet etmiş, milyonların gözbebeği Beşiktaş’a açıkça cephe almıştır.