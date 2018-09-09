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Beşiktaş taraftarından Vagner Love ve Mustafa Pektemek'e tepki!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Altınordu ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesi siyah-beyazlı futbolcular Vagner Love ve Mustafa Pektemek taraftarlar tarafından yuhalandı.

Beşiktaş taraftarından Vagner Love ve Mustafa Pektemek'e tepki!

Beşiktaş, Süper Lig’e verilen milli arada sahasında Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, iki Beşiktaşlı futbolcuya tepki gösterdi. Kadroların stattan anons edildiği sırada Vagner Love ve Mustafa Pektemek, isimlerinin okunmasının ardından maçı izlemeye gelen Beşiktaş taraftarları tarafından yuhalandı.

Bilindiği üzere Brezilyalı futbolcu Love’ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ve sarı-kırmızılı takıma transferi son saatlerde yatmıştı. Mustafa Pektemek’e ise Süper Lig’den birçok takımın teklif yaptığı ancak tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’ta kalmayı tercih ettiği konuşulmuştu.

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ŞENOL GÜNEŞ'TEN GENÇLERE ŞANS

Beşiktaş, hazırlık maçında Vodafone Park’ta Altınordu ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu hazırlık karşılaşmasında genç futbolculara şans vermeyi tercih etti. Deneyimli teknik adam, takımın defans bölgesini 19 yaşındaki futbolcular Ege Atlam, Hüseyin Seyliğli ve Alpay Çelebi’den kurdu.

Aynı zamanda Beşiktaş’ta Altınordu maçının 19 kişilik kadrosunda alt yapıdan toplam 8 futbolcu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş mustafa pektemek vagner love

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