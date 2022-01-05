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Beşiktaş tarihe geçti! Antalyaspor'u penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldular...

05.01.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Kupa sahibini buldu! Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynandı. İlk yarı bitmeden Atiba'nın golüyle öne geçen Siyah-Beyazlılar devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Atiba bu kez de kendi kalesine gol atarak maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda gol çıkmadı ve maç penaltılara kaldı. Penaltılarda kupayı Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş tarihe geçti! Antalyaspor'u penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldular...
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Geçtiğimiz sezonu müthiş bir şekilde tamamlayıp tüm kupaları alan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı da kazanıp tarihinde ilk kez 3 kupa birden alma peşindeydi. Antalyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası finalisti olması nedeniyle Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Maça hızlı başlayan taraf Siyah-Beyazlılar oldu. Bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş Atiba'nın sahneye çıkmasıyla maçta 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girdi. İkinci yarıya Antalyaspor hücumlarıyla damga vurdu. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Atiba yine sahneye çıktı fakat bu kez kendi kalesine attı ve skor 1-1 oldu. Karşılaşmanın sonunda başka gol çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda karşılaşmayı Beşiktaş kazandı.

İMDAT ÇEKİCİ: ATIBA

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Beşiktaş'ın değişilmez ismi Atiba maçın 33. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 39 yaşındaki Kanadalı isim yaşına bakmadan performansını arttırmaya devam ediyor.

ATIBA BİR DE KENDİ KALESİNE ATTI

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Maçın 74. dakikasında yine sahneye çıkan Atiba bu kez kendi kalesine attı ve skoru 1-1'e getirdi.

PENALTILARDA KAZANDILAR!

Maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında maçı Beşiktaş 4-2 kazandı.

TFF BEŞİKTAŞ'I KUTLADI

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ı kutladı

ERDOĞAN VE KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan'ın yanında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

TARİHTE BİR İLK

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Beşiktaş Süper Kupa'yı da kazanarak 3'leme yaptı. Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı alan Siyah-Beyazlılar, Süper Kupa'yı da alarak tarihlerinde ilk kez 3 kupayı birden almış oldu.

TRİBÜNLERDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER

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Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde rakip takım taraftarları da maça geldi ve birbirleriyle fotoğraf çekildi.

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AHMED BİN ALİ STADYUMU'NDA DÜNYA KUPASI PROVASI YAPILDI

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Katar'ın 2022 Dünya Kupası için yeniden yaptığı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda bu organizasyonun resmi provası da yapıldı.

Tamamen FIFA'nın istediği Dünya Kupası kurallarının geçerli olduğu iki gün boyunca olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü. Arasında oldukça fazla mesafe olan iki ayrı güvenlik bölgesi oluşturulan statta, Katar'ın "HES kodu" olan "Ehteraz" programının onay vermediği kişiler stadın en dış güvenliğinden dahi içeri alınmadı.
Stat içinde de süren güvenlik ve konum hassasiyetlerinin çok fazla üst düzeyde olması Türkiye'den gelen protokol, basın mensubu ve taraftarların zaman zaman sıkıntı yaşamasına sebep oldu.

Tüm stat sınırları içinde tam kapsamlı sigara yasağı olması sebebiyle, güvenlik bölgesinden geçişte yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, sigara, çakmak ve kibritlerin de toplandığı dikkat çeken önlemlerden biriydi.

MAÇA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU

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2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.

9 EKSİKLE SAHADA

Siyah beyazlılar dün maçın oynanacağı Doha’ya giderken üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra hastalığı bulunan Oğuzhan Özyakup kafilede yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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