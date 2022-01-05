Beşiktaş tarihe geçti! Antalyaspor'u penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldular...

Geçtiğimiz sezonu müthiş bir şekilde tamamlayıp tüm kupaları alan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı da kazanıp tarihinde ilk kez 3 kupa birden alma peşindeydi. Antalyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası finalisti olması nedeniyle Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Maça hızlı başlayan taraf Siyah-Beyazlılar oldu. Bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş Atiba'nın sahneye çıkmasıyla maçta 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girdi. İkinci yarıya Antalyaspor hücumlarıyla damga vurdu. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Atiba yine sahneye çıktı fakat bu kez kendi kalesine attı ve skor 1-1 oldu. Karşılaşmanın sonunda başka gol çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda karşılaşmayı Beşiktaş kazandı.

İMDAT ÇEKİCİ: ATIBA

Beşiktaş'ın değişilmez ismi Atiba maçın 33. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 39 yaşındaki Kanadalı isim yaşına bakmadan performansını arttırmaya devam ediyor.

ATIBA BİR DE KENDİ KALESİNE ATTI

Maçın 74. dakikasında yine sahneye çıkan Atiba bu kez kendi kalesine attı ve skoru 1-1'e getirdi.

PENALTILARDA KAZANDILAR!

Maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında maçı Beşiktaş 4-2 kazandı.

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ERDOĞAN VE KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan'ın yanında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

TARİHTE BİR İLK

Beşiktaş Süper Kupa'yı da kazanarak 3'leme yaptı. Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı alan Siyah-Beyazlılar, Süper Kupa'yı da alarak tarihlerinde ilk kez 3 kupayı birden almış oldu.

TRİBÜNLERDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde rakip takım taraftarları da maça geldi ve birbirleriyle fotoğraf çekildi.

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AHMED BİN ALİ STADYUMU'NDA DÜNYA KUPASI PROVASI YAPILDI

Katar'ın 2022 Dünya Kupası için yeniden yaptığı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda bu organizasyonun resmi provası da yapıldı.

Tamamen FIFA'nın istediği Dünya Kupası kurallarının geçerli olduğu iki gün boyunca olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü. Arasında oldukça fazla mesafe olan iki ayrı güvenlik bölgesi oluşturulan statta, Katar'ın "HES kodu" olan "Ehteraz" programının onay vermediği kişiler stadın en dış güvenliğinden dahi içeri alınmadı.

Stat içinde de süren güvenlik ve konum hassasiyetlerinin çok fazla üst düzeyde olması Türkiye'den gelen protokol, basın mensubu ve taraftarların zaman zaman sıkıntı yaşamasına sebep oldu.

Tüm stat sınırları içinde tam kapsamlı sigara yasağı olması sebebiyle, güvenlik bölgesinden geçişte yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, sigara, çakmak ve kibritlerin de toplandığı dikkat çeken önlemlerden biriydi.

MAÇA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.

9 EKSİKLE SAHADA

Siyah beyazlılar dün maçın oynanacağı Doha’ya giderken üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra hastalığı bulunan Oğuzhan Özyakup kafilede yer almadı.

