Beşiktaş tarihinin en pahalı ikinci imzası geliyor! Kartal Agbadou ile kasayı açtı, duvarı ördü

SON DAKİKA Beşiktaş Haberleri... Beşiktaş camiasını heyecanlandıran, transfer piyasasını ise sarsan dev hamle nihayet netleşti. Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu savunma kulesi Emmanuel Agbadou'ya kavuşurken, operasyonun mali detayları dudak uçuklattı.

Burak Kavuncu
FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Wolverhampton
Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş devre arsaı transfer döneminde kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayırırken, siyah-beyazlılar İngiliz ekibi Wolves'in stoper oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU...

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden olan L'Equipe Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou'yu 18M€ karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

DAYANIŞMA KATKI PAYINI KİM ÖDEYECEK?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın Agbadou için 17 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı transfer kapsamında, FIFA Dayanışma Katkı Payı olarak US Monastir’e 85 bin euro, FC San Pedro’ya ise 765 bin euro ödeme yapılacak. Bu payın hangi kulüp tarafından ödeneceği konusu konuşuluyor.

AGBADOU'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK! MAAŞI DA AÇIKLANDI

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Agbadou transferin gerçekleşmesi için, Wolves'deki tüm alacaklarını bıraktı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI YATIRIMLARINDAN BİRİ

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını sağlama almak için kesenin ağzını açtı. 17 milyon euro'luk bu bedel, Siyah-beyazlıların transfer tarihindeki en yüksek bonservis ödemelerinde Orkun Kökçü'nün ardından ikinci olarak kayıtlara geçti.

