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Beşiktaş teklif yaptı, oyuncu kulübüne resti çekti! "Gitmek istiyorum"

15.08.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e Karagümrük karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle start veren Beşiktaş'ta transfer temasları da sürerken gündemdeki isimlerden 22 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Emanuel Aiwu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük karşısında alınan 1-0'lık galibiyet ile 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ederken, stoper transferi için gündemdeki isimlerden biri de 22 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Emanuel Aiwu...

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

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Sabah'ın haberine göre; İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'de forma giyen Aiwu Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakarken, oyuncunun kulübü Siyah-Beyazlılar'ın 2.5 milyon euroluk teklifini reddetti.

KULÜBE BASKI YAPTI

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Haberde, İtalyan ekibinin ilk etapta 4.5 milyon euro istediği ancak Avusturyalı oyuncunun kulübüne yaptığı baskınının ardından Cremonese'nin 3.5 milyon euroya indiği aktarıldı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Rapid Wien'den Cremonese'ye 3.5 milyon euro bonseris bedeliyle transfer olan Aiwu, 27 maçta süre almıştı.

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