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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos Başakşehir maçının ardından konuştu! "Söyleyecek bir şey yok"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.04.2024 23:27
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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş son saniyelerde kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırırken teknik direktör Fernando Santos mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 90+5. dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrılırken oynadığı son 4 mücadeleden de 3 puan çıkaramadı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fernando Santos karşılaşmaya dair 'söyleyecek bir şey bulamıyorum' ifadelerini kullandı.

"MAÇI BİTİREBİLİRDİK"

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"Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık."

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

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"Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."

"DAHA AKTİF OLMALIYDIK"

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"Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik. Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık."

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