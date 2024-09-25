Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! ''Türk futbolu için kayıp... İmajı düzeltmeye çalışacağız!''

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Milli kaleci Mert Günok, Ajax maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Van Bronckhorst'un açıklamaları;

''UYGUN TAKTİK VE TAKIMLA SAHADA OLACAĞIZ''

"Ajax ile önemli bir maç oynayacağız. Güzel bir statta, tarihi bir kulüple karşı karşıya geleceğiz. Stefano Farioli, Türkiye tecrübesi olan bir teknik adam. Geriden oyun kurmayı seven bir teknik adam. Buna hazır olacağız, iyi baskı yapmalıyız. Top bizdeyken iyi paslaşmalıyız. Güçlerimiz var ve gol fırsatı yaratmak için bunları kullanmalıyız. Bir ya da iki taktiğe bağlı kalan biri değilim. Ajax'a uygun bir taktik ve takımla sahada olacağız."

''GALİBİYET AÇLIĞIM VAR''

"Hollanda Ligi'ni ve Ajax'ı ciddi şekilde takip ediyorum. Ajax'ı tabii ki tanıyorum. Onları analiz edeceğiz. Hollandalı olduğum için Ajax'ı analiz etmek belki benim için daha kolay. Ancak ben kazanmak istiyorum. Galibiyete açlığım var. Tek planımız kazanmak."

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

"Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız. Ajax maçından inşallah Türkiye'ye galibiyet alarak döneriz. Takım olarak bunu istiyoruz."

"MUCİZE BİR DOKTOR DEĞİLİM"

"Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Net olmaya çalışıyorum, enerji veriyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Bu çok önemli, sahada ve idmanlarda görüyoruz. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Bu da oyuncularıma netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli, bunu yaptık ama devam etmeliyiz. Altı teknik adam değiştiren bir kulüpte başlamak kolay değil, düşündüm bunu ama kabul ettim. Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var."

"UMARIM UZUN SÜRE KALIRIM"

"Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu."

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Avrupa'da başarılı sonuçlar her ülke için ve Türkiye için de çok önemli. Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı var. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Bu Türk futbolu için kayıp. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Çizdiğimiz yolda devam edeceğiz. Ajax maçıyla kazanarak başlamak istiyoruz. Ocak ayından sonra Avrupa'da devam etmek istiyoruz."

MERT GÜNOK'UN AÇIKLAMALARI;

''5 SENE DAHA FORMA GİYERİM''

Mert Günok: "Oynamaya geç başladım (Gülerek). Şaka bir yana inşallah 5 sene daha forma giyerim, böyle bir hayalim var."

"BİZE ÖZ GÜVEN VERDİ"

"Giovanni van Bronckhorst, bizden istediği her şeyi net bir şekilde söylüyor. İyi bir yolda olmamızın sebebi bu. Sezona kupayla başlamak ve buraya kadar iyi sonuçlarla gelmek de bize öz güven kazandırdı."