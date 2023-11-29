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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç öncesi itiraf geldi! ''İlk defa görüyorum''

29.11.2023 16:41 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Club Brugge maçı öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç öncesi itiraf geldi! ''İlk defa görüyorum''

Beşiktaş - Club Brugge maçı öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Cenk Tosun basın toplantısında takımın son durumunu açıkladı.

"RIZA HOCA, BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ"

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Sözlerine Rıza Çalımbay ile başlayan Cenk Tosun, "Şenol Hoca ile Burak Hoca sezon başından beri bizimleydi. Rıza Hoca, herkesin çok saygı duyduğu bir isim. Beşiktaş'ın efsanesi. Son iki maçta biraz da olsa kıpırdamalar var. Daha da iyi olacağız. Sadece milli arada beraber çalıştık. Üç günde bir maç yapıyoruz, çok fazla idman da yapamadık. Daha çok çalıştıkça, daha iyi olacağız." dedi.

"SAKATLIKLARI AŞAMIYORUZ!"

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Rıza Çalımbay, "Çok fazla söylemek istemiyorum ama 9-10 sakatımız var. Bu maçtan sonra Ankaragücü ve Fenerbahçe maçları var. Bu kadar sakat varken, yarınki maçta bazı arkadaşları oynatmayacağız. Bunun için üzgünüm. Bizim kadro iyi ama bizi mahveden şey sakatlıklar. Yarın stoper yok, sol bek yok. Bunun için değişik bir takımla çıkmak durumundayız. Eksik olsak bile mağlubiyet için değil galibiyet için çıkıyoruz. Belli arkadaşların bazılarını oynatmak istemiyorum. Korkuyorum, tekrar başka sakatlıklar olabilir. Basın toplantısına gelirken bile doktor arkadaş sakatlık haberi verdi. Tek aşamadığımız şey sakatlık, onun dışında sorun yok. Çok iyi oyuncularımız var." açıklamasını yaptı.

"BU KADAR SAKATLIK GÖRMEDİM"

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Rıza Çalımbay, "7-8 futbolcunun sakatlığı aynı yerden, bu bizden önce olan bir şey. Ben bu kadar sakatlık görmedim, ilk defa yaşıyorum. Nedeni ne, tam bilmiyorum. Ama bizden önce olan bir şey, tam bir şey diyemiyorum. Hocaları suçlayacak değilim. Aşırı yüklenme olabilir. Rachid Ghezzal, Başakşehir maçına girdi 5 dakika sonra çıktı. Yarın maç var, bunları söylediğimizde insanlar mazeret sunduğumuzu düşünüyor. Altyapıdan oyuncu aldık, keşke daha da olsa ve alsak. Necip Uysal ve Omar Colley sağlam ama ecip cezalı. Umur Meraş listede yok, sol bek yazacak oyuncu yok. Bakhtiyor Zaynutdinov belki maskeyle oynayacak." ifadelerini kullandı.

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