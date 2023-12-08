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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sakatlıklarla ilgili olarak Burak Yılmaz'ı suçladı! "Bu kadar sakatı bir arada görmedim"

08.12.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta üst üste yaşanan teknik direktör değişikliklerinin ardından son olarak takımın başına geçen Rıza Çalımbay, katıldığı bir programda takımdaki sakat isimlerin fazla oluşundan şikayet ederken, bu durum ile alakalı olarak kendisinden önce takımı çalıştıran Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörleri suçladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takımın yardımcı antrenör Burak Yılmaz ile yola devam edilirken, alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Burak Yılmaz'ın ardından Siyah-Beyazlılar'ın eski hocalarından Rıza Çalımbay ile yola devam edilme kararı alınırken Çalımbay katıldığı bir söyleşide ilginç açıklamalarda bulundu.

SAKATLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

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Asist Analiz'e konuk olan tecrübeli çalıştırıcı, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken, Beşiktaş'ta sakat oyuncu sayısının 9-10 olduğunu söyleyen deneyimli teknik direktör, bu duruma sebep olarak Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörlerin olabileceğini söyledi.

BURAK YILMAZ'I İŞARET ETTİ

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Çalımbay yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak "Ben bu kadar sakatı bir arada görmedim" derken, "Belki Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörler bir an önce takımı daha iyi duruma getirelim diye yüklenmiş olabilirler" diyerek sözlerine devam etti.

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