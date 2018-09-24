Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten küfür açıklaması

Sarpsborg maçının sonrasında yaşanan olayları tesislerdeki arkadaşlarına anlatan Güneş, “Tam ayrılırken Şenol Güreş diye bağırdılar. Ben de dönüp baş parmağımı kaldırdım. O sırada küfürlü tezahürat yapılmış. Ben de sonradan seyrettim. Tamamen talihsiz bir tesadüf üzerinden, ‘Şenol Güneş küfürlü tezahüratta destek verdi’ denilir mi? Benim böyle bir şeyi onaylamam mümkün mü?” dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de kendisine dakikalarca küfür edildiğini hatırlatan Güneş, “Kimin sahasında olursa olsun küfre onay vermem. Ben Şükrü Saracoğlu Stadı’nda bana edilen küfürleri de duymamıştım. O gün de (Sarpsborg galibiyeti sonrası) Vodafone Park’ta Şenol Güneş denildiği için taraftarı selamlamak istedim. Tam arkamı döndüğümde sadece Şenol Güneş kısmını duyduğumda dönüp o işareti yaptım. Sonrasından gelen küfrü bile duymadım. Ali Koç’un gelişiyle bazı şeylerin değiştiği bir ortamda ben neden başka bir camiayı üzebilecek bir küfre onay vereyim ki” dediği bildirildi.

Sosyal medyada yapılan bu tür karalama kampanyalarının Türk futboluna yarar değil zarar getireceğini de dile getiren Güneş’in, “Kusura bakmasınlar ama kimse bu olay üzerinden algı operasyonu yapmasın. Derbi çok daha farklı havalara sokulmamalı. Ben bu ülkenin milli takım hocalığını yapmış, yıllardır Türkiye’nin birçok kulübünü çalıştırmış bir teknik adam olarak küfre onay vermem. Maalesef sosyal medya, olayları çok farklı yönlere çekiyor. Bu durumdan da hepimiz zarar görüyoruz” diye isyan ettiği vurgulandı. (MİLLİYET)

