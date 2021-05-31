SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş paylaşım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş paylaşım

31.05.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la araları iyi olan ve sürekli beraber olan Cenk Sümer'in kulüp içindeki rolü değişecek. Sergen Yalçın'ın Cenk Sümer'in de içinde olduğu fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş paylaşım

Çifte zafer yaşatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu hafta içinde İstanbul'a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile yeni kontrat için masaya oturması bekleniyor. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılması planlanıyor. Taraflar el sıkıştıktan sonra yeni sezonun planlaması için düğmeye basacak.

'ONU YANIMDA İSTİYORUM' MESAJI MI?

Diğer yandan Sergen Yalçın, dün Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Yalçın, en iyi anlaştığı isimler arasında saydığı ve hatta şampiyonluk posteri çekiminde sağ tarafına oturttuğu icra kurulu üyesi Cenk Sümer ile bir fotoğrafını paylaştı. Yalçın'ın bu paylaşımı "Sümer'i yanımda istiyorum" şeklinde algılandı.

LİMİTLER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

İcra kurulu üyeliğinin dışında kulübün pazarlama departmanında çalışan Sümer, sponsorluk işleri ve bütçe planlaması çalışmalarını yürütüyor. Sümer, geride kalan sezonda özellikle TFF Takım Harcama Limitleri'ne uyum ve transfere kaynak yaratma konusunda yoğun mesai harcamıştı.

YALÇIN İLE YAKIN MESAİDE

Bu işlerin yanısıra Ümraniye'de Sergen Yalçın ile yakın bir mesai içinde de bulunan, sezon bitiminde tatilde de birlikte vakit geçiren ikilinin yeni sezonda yolları ayrılacak. Cenk Sümer (fotoğrafta siyah beyaz eşofmanlı olan kişi), tamamen pazarlama departmanında çalışacak. Bu karar sosyal medya üzerinden siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

SON KARARI ÇEBİ VERECEK

Ama son kararı başkan Çebi verecek. Yalçın ile yapılacak sözleşme görüşmelerinde Sümer'in aynı pozisyonunu sürdürmesi kararı da çıkabilir. Yaklaşık 7 yıldır Beşiktaş Kulübü'nde çalışan Cenk Sümer, Fikret Orman yönetimi döneminde Beşiktaş AŞ yönetim kurulunda da görev almıştı. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
'Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur''Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur'
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı

Sörloth trasferini itiraf etti: Keşke olsa

Sörloth trasferini itiraf etti: Keşke olsa

Belhanda transfer için 15 milyon euro istedi!

Belhanda transfer için 15 milyon euro istedi!

G.Saray'da tam 12 ayrılık

G.Saray'da tam 12 ayrılık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.