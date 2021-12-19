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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den Fenerbahçe'ye mesaj: Standart bir oyunları var

19.12.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den Fenerbahçe'ye mesaj: Standart bir oyunları var

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Destek gördüğünü söyleyen Karaveli, "İyi hissediyorum. Beşiktaş ile bu beraberlik benim adıma çok güzel. Taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ederim. Emekçi bütün antrenörlere sahip çıkış oldu bu. Benim için söyledikleri her şey için minnettarım. Başkan, yönetim, oyuncuların desteğine minnettarım" dedi.

Fenerbahçe'ye hazırlandıklarını söyleyen Önder Karaveli, "Fenerbahçe'nin standart bir oyunu var, buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız iyi durumda ve hazırız." ifadelerini kullandı

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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