Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den Fenerbahçe'ye mesaj: Standart bir oyunları var

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Destek gördüğünü söyleyen Karaveli, "İyi hissediyorum. Beşiktaş ile bu beraberlik benim adıma çok güzel. Taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ederim. Emekçi bütün antrenörlere sahip çıkış oldu bu. Benim için söyledikleri her şey için minnettarım. Başkan, yönetim, oyuncuların desteğine minnettarım" dedi.

Fenerbahçe'ye hazırlandıklarını söyleyen Önder Karaveli, "Fenerbahçe'nin standart bir oyunu var, buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız iyi durumda ve hazırız." ifadelerini kullandı

