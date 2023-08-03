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Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kara Kartal deplasmanda 2-0 galip!

03.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Tirana maç izle ekranı futbol severler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Tirana ile kozlarını paylaştı. Yaşanan olaylar nedeniyle hakem oyuncuları geri çağırdı fakat sonrasında maçın devamına karar verildi. Maç 15 dakika geç başladı. Peki, Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde...

Tirana Beşiktaş maçı ekranı futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırıldı. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken Tirana ile Beşiktaş karşılaşması için geri sayım sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, Arnavut takım Tirana ile 2. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Maç öncesi taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle maç başlayamadı. Fakat hakem ve UEFA delegelerinin kararıyla maça 15 dakika gecikmeli başlandı. İşte Tirana Beşiktaş karşılaşması ile ilgili detaylar...

TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te başladı. Müsabaka, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynandı.

TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Futbol severlerin heyecanla beklediği Tirana Beşiktaş karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlandı. Olaylı geçen maçta siyah beyazlı ekip 2-0 galip geldi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yendi ve toplamda 5-1'lik skora ulaşarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

TİRANA BEŞİKTAŞ İLK 11

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.


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