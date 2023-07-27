Beşiktaş - Tirana maçının sonunda itiraf geldi! 'Burak Yılmaz kulağıma söylemişti!'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'deki karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve avantajı cebine koydu.

Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Semih Kılıçsoy ise mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçsoy'un sözleri;

"ÇOK MUTLUYUM"

"Şenol hocama ve Burak hocama çok teşekkür ediyorum. Daha çok çalışarak hakkını vermek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde attığım gol için çok mutluyum."

"BURAK HOCA SÖYLEDİ"

Soru: "Oyuna girmeden önce Burak Yılmaz kulağına ne söyledi?"

Semih Kılıçsoy: "Burak Hoca, 'Oyuna girip golünü atacaksın' dedi."

