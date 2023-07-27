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Beşiktaş - Tirana maçının sonunda itiraf geldi! 'Burak Yılmaz kulağıma söylemişti!'

27.07.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile KF Tirana karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Semih Kılıçsoy, maçın ardaından açıklamalarda bulundu ve Burak Yılmaz gerçeğini duyurdu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'deki karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve avantajı cebine koydu.

Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Semih Kılıçsoy ise mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçsoy'un sözleri;

"ÇOK MUTLUYUM"

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"Şenol hocama ve Burak hocama çok teşekkür ediyorum. Daha çok çalışarak hakkını vermek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde attığım gol için çok mutluyum."

"BURAK HOCA SÖYLEDİ"

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Soru: "Oyuna girmeden önce Burak Yılmaz kulağına ne söyledi?"

Semih Kılıçsoy: "Burak Hoca, 'Oyuna girip golünü atacaksın' dedi."

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