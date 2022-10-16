Beşiktaş-Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Ghezzal, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez



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