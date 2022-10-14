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Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de heyecan dorukta: İşte Beşiktaş Trabzonspor maçı tarihi!

14.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'u ağırlayacak. Valerien Ismael'in öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Vodafone Arena'da oynanacak olan kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılacak takım büyük moral depolamış olacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de heyecan dorukta: İşte Beşiktaş Trabzonspor maçı tarihi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 16 Ekim 2022 Pazar günü oynanacak.

Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ali

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

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