Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, minyatür kalede yapılan pas ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.



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