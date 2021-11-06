Beşiktaş - Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.

MUHTEME İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Necip, Vida, Umut; Souza; Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin; Kenan(Güven)

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon karşısında da görev yapamamıştı.

Can Bozdoğan ise Sporting Lizbon maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Ayrıca Sergen Yalçın, N'Sakala ve Gökhan Töre'yi de maç kadrosuna dahil etmedi.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek. Kasık sakatlığı bulunan Danimarkalı golcü Cornelius maç kadrosuna dahil edildi.

Son deplasman yenilgisi 376 gün önce İstanbul'da

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

