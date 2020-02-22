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Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.02.2020 17:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 23. haftasının kritik mücadeleside Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Beşiktaş sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta Ljajic, hastalığı nedeniyle kadroda değil. Dorukhan'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd olmak üzere 6 kişi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trabzonspor'da cezalı Obi Mikel'in yanı sıra, sakatlığı bulunan isimler Nwakaeme, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür kadroda olmayacak. Campi Pereira ve Guilherme ise ceza sınırındaki isimler.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

130. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 16 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorlarla aldı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 132 gole, Trabzonspor 105 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan lig maçını ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım İstanbul'da resmi ve özel 63 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 101, Trabzonspor ise 47 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 45 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 71 golüne karşılık, bordo-mavililer 37 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 tamamlandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 15 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi.

Bordo-mavililer, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Lider Trabzon Spormu? Mynet Süper Lig son hafta puan durumuna bir bakın da lider kim öyle haber yapın... Spor haberlerinde bile taraflı davranıyorsunuz Şu anda yeni baktım. lider Sivasspor görünüyor.
derbi mi?
haydi trabzon
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