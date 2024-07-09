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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Siyah-Beyazlılar Immobile ile büyük oranda anlaştı... İşte alacağı maaş

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 15:33
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Transferlerine devam eden Beşiktaş, Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. Siyah beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Immobile ile büyük oranda anlaşırken imzayı beklemeye koyuldu.

Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Siyah-Beyazlılar Immobile ile büyük oranda anlaştı... İşte alacağı maaş

Transferde adından en çok söz ettiren ekip olan Beşiktaş, Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bir bombayı daha patlatmak üzere…

Siyah-Beyazlılar hücum hattına bir takviye yapmaya hazırlanırken, dünyaca ünlü golcü Ciro Immobile ile büyük oranda anlaştı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki golcüyle 2 seneliğine el sıkışan Kara Kartal, Lazio’dan bu transferi bedelsiz olarak yapacak.

SÖZLEŞME GÖNDERİLDİ

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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile'ye sözleşmesini gönderdi ve imzayı beklemeye başladı.

BONSERVİSİNİ İSTEDİ

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Lazio Başkanı Claudio Lotito ile görüşen Immobile, kulübe yaptığı hizmetlerin ardından bonservisinin ücretsiz şekilde verilmesini talep etti. Daha önce Beşiktaş'tan 5 milyon euro bonservis talep eden Lotito'nun, bu istek karşısında vereceği cevaba göre transfer kısa süre içerisinde netleşecek.

SAĞLIK KONTROLÜNE KATILMADI

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İtalyan golcü ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Immobile'nin Lazio'dan bonservisini almasını bekliyor. Ayrıca Lazio'nun bugün tüm takıma uygulanan sağlık kontrolünde Immobile'nin yer almadığı da öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI MAAŞ

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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio'da 2 yıl ve toplam net 6 milyon euro'luk maaşı olan Immobile'nin Beşiktaş'tan yıllık net 5 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

Euro 2024


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