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Beşiktaş, transferde Cisse için nabız yokluyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.07.2020 19:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan son dakika Papiss Cisse harekatı. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse için düğmeye bastı. Yönetim, 19 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alan Senegalli futbolcuya, 1.2 milyon Euro’luk 2 yıllık kontrat önerdi.

Beşiktaş, transferde Cisse için nabız yokluyor!

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması sebebiyle bonservisi elinde olan ve kiralık futbolcular üzerine yoğunlaşma kararı almıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda takımın her bölgesine takviye için düğmeye basan yönetimin, son olarak Aytemiz Alanyaspor’un Senegalli yıldızı Papiss Cisse’yi gözüne kestirdiği öğrenildi.

Alanya formasıyla bu sezon çıktığı 27 Süper Lig maçında 19 gollük performans sergileyerek, 20 sayısı bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un ardından ikinci sırada yer alan 35 yaşındaki oyuncunun menaceriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Aytemiz Alanyaspor’la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, ‘Alanyaspor’dan kazandığımız 1.5 milyon Euro’dan kontrat isteriz’ talebiyle karşılaştı. Beşiktaş’ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.


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