Beşiktaş transferde coşmaya hazırlanıyor! Orkun Kökçü için görüşmeye giden Başkan Serdal Adalı yanında Kerem Aktürkoğlu'nu da getirebilir!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş da gözler Benfica kulübü ile görüşmeye giden Başkan Serdal Adalı'ya çevrildi. Adalı, bugün Portekiz'e gidip Benfica kulübü ile Orkun Kökçü transferi için görüşürken, Kerem Aktürkoğlu'nun da durumu sordu. Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası yönetim transferi bitirmek için tüm çabayı gösteriyor. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için görüşmelerde bulunan Serdal Adalı oyuncuyla da anlaşıp Türkiye'ye hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ile dönmeyi planlıyor.

KEREM AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Portekz ayrılmak istiyor. Benfica'da şampiyonluğu kaçırdıktan sonra taraftarlarca eleştirilen yıldız futbolcunun ülkesine geri dönmek istediği gelen bilgiler arasında.

GEÇEN SEZON FARK YARATTI!

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'un ardından 2 puan farkla ikinci olan Benfica'da 49 maça çıkarken, 16 gol atıp 11 de asist yaptı.