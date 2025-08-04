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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeler ilerledi... Geri dönüyor

Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Siyah beyazlılar Glasgow Rangers forması giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyor.

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeler ilerledi... Geri dönüyor
Burak Kavuncu
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş transferde rotayı tekrar sol bek bölgesine çevirdi. Shakhtar Donetsk eşleşmesinin ardından David Jurasek’in performansından memnun kalmayan teknik ekip sol bek mevkisine transfer talep etti. Başkan Serdal Adalı’da Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklara başladı.

BONSERVİSİ DÜŞTÜ

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeler ilerledi... Geri dönüyor 1

Ertan Süzgün’ün özel haberine göre geçtiğimiz senelerde Rangers’ın kapısını çalan ve 8-10 milyon euro bandında cevap alan siyah beyazlılara iyi haber geldi. İskoçya ekibi Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz’ın bonservisi için 4 milyon Euro’nun altına düştüğünü iddia etti. Beşiktaş’ın milli oyuncuyu 2.5 milyon euro civarına bitirmesi bekleniyor.

KADROYA ALINMADI

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeler ilerledi... Geri dönüyor 2

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’ın da Rangers’dan ayırlmak istediği gelen bilgiler arasında. Yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde Rangers'ın UEFA listesine alınmamıştı. İskoçya Ligi'ndeki ilk hafta maçının kadrosuna dahil edilmedi.

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