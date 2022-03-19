Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın sesleri! Survivor için Dominik'e gitti ama...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı. Galatasaray mağlubiyeti sonrası taraftarlarını mutlu etmek için sahaya çıkan Beşiktaş, yine kazanamadı. Tribünlerden ise oyuncu ve yönetime tepki çok büyüktü. Karşılaşmanın 90. dakikasında taraftarlar ''Sergen Yalçın'' sesleriyle inledi.

ÖNDER KARAVELİ'YE PROTESTO!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli'ye eleştiriler iyiden iyiye arttı. Kadro tercihleriyle geldiği günden beri protesto edilen Önder Karaveli'ye bu kez sesler daha da yükseldi. Önder Karaveli'nin istifa etmesi için sosyal medyada da imza kampanyası başlatıldı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ!

Karşılaşmanın 90. dakikasında tribünlerden ''Sergen Yalçın'' sesleri yükseldi. Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklamada bulunmayan tecrübeli teknik adamın ise Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik'e gittiği öğrenildi.



