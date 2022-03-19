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Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın sesleri! Survivor için Dominik'e gitti ama...

19.03.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu skorla birlikte siyah-beyazlılar ligde 3 maç üst üste galip gelememiş oldu. Stada gelen taraftarların da oyunculara tepkisi büyüktü. Karşılaşmanın sonlarına doğru tribünlerden ''Sergen Yalçın'' sesleri yükseldi. Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan Sergen Yalçın'ın ise jüri üyeliği yapmak için Survivor'a gittiği öğrenildi.

Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın sesleri! Survivor için Dominik'e gitti ama...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı. Galatasaray mağlubiyeti sonrası taraftarlarını mutlu etmek için sahaya çıkan Beşiktaş, yine kazanamadı. Tribünlerden ise oyuncu ve yönetime tepki çok büyüktü. Karşılaşmanın 90. dakikasında taraftarlar ''Sergen Yalçın'' sesleriyle inledi.

ÖNDER KARAVELİ'YE PROTESTO!

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli'ye eleştiriler iyiden iyiye arttı. Kadro tercihleriyle geldiği günden beri protesto edilen Önder Karaveli'ye bu kez sesler daha da yükseldi. Önder Karaveli'nin istifa etmesi için sosyal medyada da imza kampanyası başlatıldı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ!

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Karşılaşmanın 90. dakikasında tribünlerden ''Sergen Yalçın'' sesleri yükseldi. Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklamada bulunmayan tecrübeli teknik adamın ise Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik'e gittiği öğrenildi.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü survivor Hatayspor Acun Ilıcalı
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