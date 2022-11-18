Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti! Serbest kalır kalmaz başka bir takımla görüşmeye başladı...

Beşiktaş'ta yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Amerikan oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi. 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon Euro bedelle transfer edilen Boyd, siyah-beyazlı kulüpte bir türlü istenilen performansı yakalayamamıştı.

KİRALIK OLARAK KULLANILDI

Beşiktaş'ta bir türlü tutunamayan Boyd, önce Sivasspor'a sonra da Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilmişti. Amerikalı kanat oyuncusu, bu sezon kadro dışı kalmadan önce sadece 45 dakika görev yaptı. Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

SÜPER LİG'DE KALABİLİR

Sözleşmesi feshedilen Boyd'un Süper Lig'den bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edildi.

