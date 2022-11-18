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Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti! Serbest kalır kalmaz başka bir takımla görüşmeye başladı...

18.11.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Amerikan oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüpteki kariyerini kiralık olarak başka takımlara giderek geçiren Amerikalı sol kanat oyuncusu, Süper Lig'den başka bir takımla görüşüyor.

Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti! Serbest kalır kalmaz başka bir takımla görüşmeye başladı...
Tyler Boyd

Tyler Boyd

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bırakılan Amerikan oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi. 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon Euro bedelle transfer edilen Boyd, siyah-beyazlı kulüpte bir türlü istenilen performansı yakalayamamıştı.

KİRALIK OLARAK KULLANILDI

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Beşiktaş'ta bir türlü tutunamayan Boyd, önce Sivasspor'a sonra da Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilmişti. Amerikalı kanat oyuncusu, bu sezon kadro dışı kalmadan önce sadece 45 dakika görev yaptı. Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

SÜPER LİG'DE KALABİLİR

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Sözleşmesi feshedilen Boyd'un Süper Lig'den bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tyler Boyd beşiktaş

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