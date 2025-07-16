Beşiktaş üçüncü hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı! Yeni transfer ilk kez forma giydi

Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan karşılaşmada, Avusturyalı hakem Alexander Harkam düdük çaldı.

Beşiktaş, maça Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Milot Rashica, Joao Mario ve Tammy Abraham 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Uzunhan, Mustafa Azem Yortaç, Emirhan Topçu, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Elan Ricardo, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu ve Emir Yaşar yer aldı.

Dietmar Kühbauer yönetimindeki Wolfsberger ise Nikolas Polster, Mamadou Diabate, Tobias Gruber, Nicolas Wimmer, Boris Matic, Simon Piesinger, Marco Sulzner, Rene Renner, Dejan Zukic, Erik Kojzek ve Thierno Ballo 11'i ile sahada yer aldı.

Avusturya ekibi, 30. dakikada Dejan Zukic ve 44. dakikada Marco Sulzner ile goller buldu. Beşiktaş ise 36. dakikada Demir Ege Tıknaz ve 45+1. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile rakibine karşılık verdi. İlk yarı, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Tammy Abraham, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Demir Ege Tıknaz oyundan çıkarken, yerlerine Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Ernest Muçi ve Salih Uçan girdi. Siyah-beyazlılarda 46. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak yerini 60. dakikada Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Wolfsberger, 55. dakikada Erik Kojzek ile bir kez daha öne geçti: 3-2.

Avusturya ekibinde Marco Sulzner, 79. dakikada ikinci sarıda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

TAMMY ABRAHAM, İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği İngiliz santrfor Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Wolfsberger karşısında çıktı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, Abraham'a, Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de şans verdi.

Abraham, Wolfsberger karşısında ilk 45 dakikada görev yaptı.

MERT GÜNOK, KURTARIŞLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Wolfsberger karşısındaki kurtarışlarıyla ilk yarıya damga vurdu.

Tecrübeli file bekçisi, ilk 25 dakikada Avusturya ekibinin üst üste ataklarında gole izin vermedi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, 57. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Siyah-beyazlı ekibin hızlı atağında rakibiyle mücadeleye giren 18 yaşındaki forvet, bacağını tutarak kendini yere bıraktı.

Wolfsberger maçında 12 dakika sahada kalabilen Mustafa'ya ilk müdahale oyun alanında yapılırken, 60. dakikada yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi.

ORKUN KÖKÇÜ, MAÇI YEDEK KULÜBESİNDEN TAKİP ETTİ

Siyah-beyazlı takımın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, hazırlık maçını yedek kulübesinde izledi.

24 yaşındaki orta saha, Wolfsberger ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almadı.

(AA)