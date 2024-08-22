Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile 3-3 berabere kaldı ve turu İstanbul'a bıraktı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Art arda flaş galibiyetler alarak adından söz ettiren Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

GEDSON FERNANDES FIRTINASI

Beşiktaş'ın 2 golünü kaydeden Gedson Fernandes müthiş bir oyun ortaya koydu. Siyah-beyazlıların üçüncü golü ise Al-Musrati'den geldi.

LUGANO MAÇI BIRAKMADI

Beşiktaş'ın gollerine karşılık veren Lugano, 3-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-3 bitirmeyi bildi.

RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş ile Lugano arasında yaşanacak mücadelenin rövanşı 29 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumunda oynanacak.

BEŞİKTAŞ 3'TE 3 YAPTI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u da 4-2 mağlup etti.

LUGANO'DAN 9 MAÇTA 5 GALİBİYET

İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde de 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Lugano, İsviçre Kupası 1. turunda oynadığı mücadeleyi ise kazanarak ikinci tura yükseldi.

AVRUPA'DA 243. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşan Beşiktaş, Avrupa'da 243. kez sahne aldı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 242 müsabakada 91 galibiyet, 48 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa mücadelesinde 320 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 365 gol gördü.