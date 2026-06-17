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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile eşleşti!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile eşleşti!
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Midtjylland oldu.

"EN MESAFELİ DURDUĞUMUZ RAKİP ÇIKTI..."

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi nde Midtjylland ile eşleşti! 1

HT Spor yayınına bağlanan Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, "Bu da olasılıklar arasında en mesafeli durduğumuz ekip çıktı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım ama sürpriz bir şekilde Aarhus'a kaptırdılar. Tanıdığımız oyuncular var. Çok çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir'i bir kez daha göreceğiz. Hızlı oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak üzere baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da ciddi bir çıkışı da var. Zorlu bir kura oldu. Kartlar dağılır, her şey sahada belli olur.

Analiz edeceğiz. Analizi çok zor olacak bir ekip değil. Çok sayıda materyal bıraktılar, Avrupa'da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular. Tanıyoruz, tanımak yetmiyor iyi karşılık vermek gerekiyor. Umarım iyi karşılık veririz." dedi.

"PLAY-OFF'TA EN ZORLU EKİPLER GELECEK"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi nde Midtjylland ile eşleşti! 2

"Öyle veya böyle direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek bir ekibin spotunu alma şansına sahibiz. Alabiliriz bunu, biz kazanırsak onların spotunu alacağız. Bir sonraki kura biraz daha kolay olabilir. Play-off tarafı, çok sert ekiplerin olduğu, kupanın favorisi gösterdiğim Braga'nın da olduğu yere gidebiliriz. İki tane zorlu, bir tane görece daha az zorlu ekiple oynayacaktı. Birincisi geldi. Onun spotunu çalabilirsek geçersek, onların seri başı olması nedeniyle elersek seri başı kurasına sahip olacağız. Kim gelirse gelsin aynı hikaye olacaktı. Play-off'ta en zorlu ekipler gelecek. Şans olarak da, şanssızlık olarak da değerlendirilebilir. Biz ne söylersek söyleyelim, kramponu bağlayan futbolcular, eşofmanı giyen teknik direktörler belirleyici olacak."

"KİMSEDEN ÇEKİNECEĞİMİZ BİR DURUM YOKTUR."

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi nde Midtjylland ile eşleşti! 3

"Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, iki defa İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yoktur."

"DÖNGÜYÜ KIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ..."

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi nde Midtjylland ile eşleşti! 4

"Şunun farkındayız; geçtiğimiz sezon eylül ayına bir şey bırakmadık. Ağustosun son akşamı ya da eylülün ilk akşamı Konferans'tan elendik ve elde avuçta bir şey kalmamıştı. Her şeyin başlayacağı bir yer var ya da döngü devam edecek. Biz döngüyü kırmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcular da antrenör ekibi de farkında. Döngünün kırılması gerekiyor. Mutlaka Avrupa'da yarışma hayalimiz hedefimiz var, Konferans Ligi olursa finale gitmek isteriz. Beşiktaş ölçeğinde bir ekip sadece kendi yerel ligindeki rekabetle yetinmemeli, Avrupa'da maçlar kazanmalı, gidebileceği yere maksimum gitmeli, rekabet gücünü göstermeli. Beşiktaş rekabetten yükselir. Rekabet edemediği yerde bu döngünün içine girer. Bu turları mutlaka geçmeliyiz. Oyuncuların tamamına, gelecek oyunculara, antrenör ekibine, Beşiktaş'ın ismine güveniyorum. Ne olur, bekleyelim 23 Temmuz akşamını görelim."

ARAL ŞİMŞİR RAKİP OLUYOR!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi nde Midtjylland ile eşleşti! 5

Geçtiğimiz sezon kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 54 resmi maçta forma giyen Aral Şimşir, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, 12 gol ve 21 asistlik katkı sağlayarak Midtjylland'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olurken, toplamda 33 gole doğrudan etki ederek kariyerinin en verimli sezonlarından birini yaşadı. Özellikle oyun kurucu kimliği ve skor üretme becerisiyle öne çıkan Aral, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

TARİHLER BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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