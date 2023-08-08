SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, UEFA'nın kararını açıkladı! Yıldız ismin cezası 1 maça indirildi...

Beşiktaş, UEFA'nın kararını açıkladı! Yıldız ismin cezası 1 maça indirildi...

08.08.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arthur Masuaku’nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildiği açıklandı. Buna göre Arthur Masuaku, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş, UEFA'nın kararını açıkladı! Yıldız ismin cezası 1 maça indirildi...

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynanan maçın 66. dakikasında direkt kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

caf430501fb14f0e8bb75e2d214f2194

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir." denildi.

Ayrıca, Tirana maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle siyah-beyazlı takımın UEFA tarafından cezalandırıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

AW944863_10

"Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından kulübümüze 40 bin avro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig devi için İstanbul'a geldi!Süper Lig devi için İstanbul'a geldi!
Anahtar Kelimeler:
UEFA beşiktaş masuaku s lig maçın da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

GÜNÜN VİDEOSU

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.