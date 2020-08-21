Beşiktaş UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.
UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin.
(AA)
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