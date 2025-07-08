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Beşiktaş Vaclav Cerny için Wolfsburg'a teklifini iletti! Çek futbolcu için Almanya seferi başladı...

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çek futbolcu Vaclav Cerny için kulübü Wolfsburg'a resmi teklif iletildi.

Beşiktaş Vaclav Cerny için Wolfsburg'a teklifini iletti! Çek futbolcu için Almanya seferi başladı...
Burak Kavuncu

Geçen sezonu İskoç ekibi Rangers'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi Almanya'nın Bundesliga ekibi Wolfsburg'da bulunan Václav Cerny için Türkiye'den Beşiktaş’ın teklif yaptığı bildirildi. Takıma en az bir kanat oyuncusu almayı planlayan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny transferindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Vaclav Cerny için Wolfsburg a teklifini iletti! Çek futbolcu için Almanya seferi başladı... 1

Geçtiğimiz günlerde Almanya’ya giden Beşiktaş yönetimi oyuncunun kulübü ile temasa geçerek 1+7 milyon euro'luk bir teklifle kapıyı çaldı. Alman kulübü Wolfsburg teklifi düşünmek için süre istedi.

TEKNİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Beşiktaş Vaclav Cerny için Wolfsburg a teklifini iletti! Çek futbolcu için Almanya seferi başladı... 2

Václav Cerny, geçen sezon İskoç ekibi Rangers'ta geçirdiği kiralık döneminde oldukça dikkat çekmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Hızı ve top tekniğiyle dikkat çeken Çek futbolcu, özellikle kanat oyuncusu olarak takımına büyük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenebahçe ile eşleşen Rangers'ın tur atlamasında oynadığı iyi oyunla büyük katkısı olmuştu.

PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI

Beşiktaş Vaclav Cerny için Wolfsburg a teklifini iletti! Çek futbolcu için Almanya seferi başladı... 3

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 52 maça çıkan yıldız futbolcu 18 gol atıp 9 da asist yaparak tüm gözleri üzerine çekti.

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