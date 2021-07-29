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Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı!

29.07.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştığı ve 24 yaşındaki futbolcunun 29 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri olan Valentin Tosier, yeniden takıma katılıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katacağı Valentin Rosier, yarın akşam saat 23:00'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı

Galatasaray'ın ilgisine karşın siyah-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı atacak.

Rosier'in, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanması bekleniyor.

Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'daMuhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da

FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Türkiye'ye gelmek için uçağa binen Rosier, öncesinde kız arkadaşı ile fotoğraflarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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