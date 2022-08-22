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Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

22.08.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: - "Artık kaybedecek vaktimiz yok, puanlar almak için tam gaz yola devam etmek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, bu şekilde kaybetmeye devam edemeyeceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, maçın ilk dakikalarına sıkıntı yaşayarak başladıklarını belirterek, "Böyle kaybetmeye devam edemeyiz. Sezon başladı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Büyük ihtimalle yolu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde devam edemeyiz. Bu maçların zor olacağını biliyoruz ama bu maçları kişiliklerle, karakterlerle oynamamız gerekiyor." dedi.

Korku olmadan oynamaları gerektiğini dile getiren Pirlo, "Bu tip atmosferde oynamayı biliyoruz ama bu tip rakiplere ceza kesebilecek bir takımız. Bireysel hatalar ve korkuyla oynarsak bizim için çok zor olur. Artık kaybedecek vaktimiz yok, puanlar almak için tam gaz yola devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Savunma ile ilgili sorunların yaşandığına dikkati çeken Pirlo, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak eleştiri yapmak istemiyorum takıma. Takımca hata yaptık, takım olarak kötü oynadık. Hem savunmada hem hücumda istediğimiz gibi değildik. Ben de gelişmelere açığım, daha iyi oyunculara açığım. Bunlar için çalışacağımı düşünüyorum. Savunmaya da çalışıyoruz, bu tip presleri kırmaya da çalışıyoruz. Geçen seneden farklı şeyler de denemeye çalışıyoruz. Geçen sene daha farklı bir sistemle savunma yapıyorlardı. Buna alışmaları için belli bir süre geçecek. Bu istediğimiz bir savunma kurgusu değil."

Spor Toto Süper Lig'in zor bir lig olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Her takım her takımı yenebiliyor. Her hafta gelişmek istiyoruz. Önümüzde iyi takımlar var. Bireysel hatalar da takım hataları da oluyor ama ligin kalitesinden ve şu anki mücadeleden memnunum. Daha iyi olmak için çabalamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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