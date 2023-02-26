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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı! Ezeli rakibine çalım atıp anlaşma sağladılar...

26.02.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük forması giyen Borini ile ilgileniyordu. Bu transferi gerçekleştirmek için takımda forma şansı bulmakta zorlanan Nkoudou'yu takas olarak öneren Beşiktaşlı yetkililer beklemeye geçmişti. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği oyuncu için Nkoudou'nun gitmek istememesi sonrası transfer tıkanmıştı. Siyah-beyazlılar sezon sonu için Borini ile anlaştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı! Ezeli rakibine çalım atıp anlaşma sağladılar...
Fabio Borini

Fabio Borini

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi için Beşiktaş gaza bastı. Fatih Karagümrük forması giyen Borini'ye forma giydirmek isteyen siyah-beyazlılar ilk teklifini yaptı fakat sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin de istediği oyuncuyla sezon sonu için anlaşma sağlandı.

NKOUDOU GİTMEK İSTEMEDİ

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Beşiktaş yönetimi, Borini'yi devre arasında takıma kazandırmayı planlıyordu. Fakat Nkoduou'nun takımdan ayrılmak istememesi bu planı suya düşürdü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Borini ile görüşen siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.

SEZON SONUNDA BEDAVAYA GELECEK

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Borini ile sezon sonu için söz kesen siyah-beyazlılar anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Borini'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş kurmaya başladı.

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