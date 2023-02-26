Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı! Ezeli rakibine çalım atıp anlaşma sağladılar...

Süper Lig'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi için Beşiktaş gaza bastı. Fatih Karagümrük forması giyen Borini'ye forma giydirmek isteyen siyah-beyazlılar ilk teklifini yaptı fakat sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin de istediği oyuncuyla sezon sonu için anlaşma sağlandı.

NKOUDOU GİTMEK İSTEMEDİ

Beşiktaş yönetimi, Borini'yi devre arasında takıma kazandırmayı planlıyordu. Fakat Nkoduou'nun takımdan ayrılmak istememesi bu planı suya düşürdü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Borini ile görüşen siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.

SEZON SONUNDA BEDAVAYA GELECEK

Borini ile sezon sonu için söz kesen siyah-beyazlılar anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Borini'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş kurmaya başladı.

