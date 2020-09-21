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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Mario Mandzukic ile anlaşma sağlandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Forvet takviyesi yapmak isteyen Süper Lig'in iki büyük kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, gündemine Mario Mandzukic'i almıştı. Hırvat futbolcu kendisine gelen teklifi kabul etti ve anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Mario Mandzukic ile anlaşma sağlandı!

Süper Lig'in başlamasının ardından forvet bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışı, Beşiktaş'ta ise Burak Yılmaz'ın Lille transferinin ardından iki kulüpte birçok isimle anılmıştı.Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan dünya yıldızı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Mario Mandzukic, eski kulübü Al-Duhail ile sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu pozisyonunda olduğu için birçok kulübün radarına girdi.Mario Mandzukic'e Roma, Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.

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ANLAŞMA TAMAM

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Mandzukic'in çok yakın bir zamanda Lokomotiv Moskova'nın sunduğu şartları kabul ettiğini ve görüşmelerin yakın zamanda olumlu sonuçlandı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Lokomotiv Moskova, Mario Mandzukic için 2 yıllık kontrat ve yıllık da 4 milyon Euro önerdi.Transferinde anlaşma sağlanan yıldız oyuncunun hafta ortasında Moskova'ya inmesi bekleniyor.Mario Mandzukic, Al-Duhail ve Juventus'un yanı sıra Atletico Madrid, Bayern Münih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb gibi takımlarda oynadı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şu son kullanma tarihi geçmiş ismi olan futbolculardan artık vazgeçin
yazik
turkiyeye gelinmez aman aklini basina al
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