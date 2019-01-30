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Tarihi takasta anlaşma sağlandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.01.2019 08:03 | Son Güncelleme

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için bir kez daha Beşiktaş'la temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Şener Özbayraklı'nın teklife dahil edilmesinin ardından siyah-beyazlıların inadını kırdı. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev takas konusunda anlaşma sağlandı.

Tarihi takasta anlaşma sağlandı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, ara transfer döneminin en ciddi gündem maddelerinden biri olan Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takasında az önce yapılan son görüşme sonrasında anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için bir kez daha temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Şener Özbayraklı'nın teklife dahil edilmesinin ardından siyah-beyazlıların inadını kırdı.

Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle son teklifi kabul ettiği belirtildi.

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Gün içinde yapılan transfer zirvesinde yapılan anlaşmanın ardından resmi imzalar, iki ezeli kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak.

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Beşiktaş ise, Tolgay Arslan'ı Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakmış ve yapılan görüşmelerin ardından takıma geri dönmesinin de zarar verebileceği yönünde bir görüş ortaya çıkmıştı.

(Sporx)

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Beşiktaş Fenerbahçe tolgay arslan şener özbayraklı

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