SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş ve G.Saray'a sponsor şoku! Çekiliyorlar...

Beşiktaş ve G.Saray'a sponsor şoku! Çekiliyorlar...

FUTBOL HABERLERİ  | 11.05.2020 10:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplere bir kötü haber de sponsorlardan geldi.

Beşiktaş ve G.Saray'a sponsor şoku! Çekiliyorlar...

7 yıldır Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza'nın, opsiyon haklarını kullanmak istemedikleri öğrenildi.

BEŞİKTAŞ 7 YIL SONRA SPONSOR ARAYACAK

7 yıldır siyah-beyazlı takımın forma göğüs sponsoru olan Vodafone'un, 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmak istemediği öğrenildi.

Yıllık 18 milyon lira gibi dev bir kayıp yaşayacak olan yönetimin sponsor arayışlarına başladığı belirtildi.

TERRA PİZZA DA ÇEKİLİYOR

Beşiktaş'tan sonra bir kötü haber de Galatasaray'a geldi. 2019 yılında sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza, opsiyon hakkını kullanmak istemediğini yönetime bildirdi. Cimbom'un kaybı ise yıllık 20 milyon lira. (Kralspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalıFatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İran kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Galatasaray'da koronavirüs kabusu devam ediyor!

Galatasaray'da koronavirüs kabusu devam ediyor!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Dev kulüp korona nedeniyle iflasın eşiğinde!

Dev kulüp korona nedeniyle iflasın eşiğinde!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş ve G.Saray'a sponsor şoku! Çekiliyorlar...

Beşiktaş ve G.Saray'a büyük şok!

Rıdvan Dilmen: Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı

Fatih Terim ve Şenol Güneş elini taşın altına sokmalı

Belarus Ligi'nde koronavirüs şoku

Futbola ara vermeyen tek ligde koronavirüs şoku!

BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı unutmadı

BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı unutmadı

Spor camiasından Anneler Günü mesajı

Spor camiasından Anneler Günü mesajı

TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı

TFF resmen açıkladı! Futbola dönüş...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.