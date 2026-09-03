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Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! O isim imzayı attı

Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Richard Rios’un yeni takımı belli oldu. Benfica’da başarılı bir sezon geçiren 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’a transfer oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! O isim imzayı attı
Cevdet Berker İşleyen

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Richard Rios konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı orta saha oyuncusunun kariyerine devam edeceği yeni takım belli oldu.

RIOS'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! O isim imzayı attı 1

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Benfica forması giyen Richard Rios'u kadrosuna kattığını duyurdu. Suudi kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun transferini resmi açıklamayla kamuoyuna açıkladı.

Böylece yaz transfer döneminin son bölümünde Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun geleceği de netleşmiş oldu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş ve Galatasaray peşindeydi! O isim imzayı attı 2

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunan Richard Rios, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla dikkat çeken bir performansa imza attı.

Kolombiyalı ön libero, Benfica ile çıktığı 45 karşılaşmada 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Rios, mücadele ettiği maçların 16'sında ise sarı kart gördü. 26 yaşındaki futbolcu, bundan sonraki kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sürdürecek.

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