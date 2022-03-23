Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya! Süper Lig'in golcüsü Umut Bozok için kapışıyorlar...

Galatasaray ile Beşiktaş arasında transfer savaşı çıkıyor... Gedson Fernandes transferi sonrası iki kulübün arası bir hayli bozulmuştu. Beşiktaş'ın golcü arayışından dolayı ilgilendiği Umut Bozok'a Galatasaray'da talip olunca işler karıştı.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Beşiktaş'ta gol yollarındaki sorun nedeniyle önümüzdeki sezon o bölgeye transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Batshuayi'den istenilen verimi alamayan siyah-beyazlılar rotasını ilk önce Cenk Tosun'a yöneltti. Cenk'in yüksek maaş istemesinden dolayı şimdilik kenara çekilen Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok'u gözüne kestirdi. Menajerler aracılığı ile nabız yoklayan siyah-beyazlılar Umut'un bonservisini öğrendi.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ

Beşiktaş'ın bu ilgisinin ardından Galatasaray'da Umut Bozok transferi için devreye girdi. Sezon sonunda takımdan ayrılacak Halil Dervişoğlu yerine Türk bir golcü arayan sarı-kırmızılılar Umut Bozok'u gözüne kestirdi. Kasımpaşa'nın Umut Bozok için 5 milyon euro istediği öğrenilirken iki takımın da ne yapacağı şu an için bilinmiyor...



