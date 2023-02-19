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Beşiktaş ve Kayserispor arasında Onur Bulut krizi! Büyük tepki: 'Can pazarı yaşanırken, imza attırıp yayınladılar!'

19.02.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut’un Beşiktaş’a imza atması nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Böyle bir sıkıntının içinde futbolcumuz Onur Bulut’a imza attırıp fotoğrafını sosyal medyaya düşürenlerin cevabını taraftarlarımız yeri gelince verecektir." dedi.

Beşiktaş ve Kayserispor arasında Onur Bulut krizi! Büyük tepki: 'Can pazarı yaşanırken, imza attırıp yayınladılar!'

Kayserispor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Onur Bulut’un sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı. Gurbetçi futbolcu daha sonra Beşiktaş ile 3.5 sezonluk sözleşme imzalamıştı.

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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulüp yönetimi olarak rakibimiz BJK yönetimine en üst düzeyde tepkimizi dile getiriyoruz. Depremin ilk günlerinde Kayseri halkının ne denli endişe içinde olduğunu, komşu illerimizde nasıl bir can pazarının yaşandığına hepimiz şahitlik ettik. Böyle bir sıkıntının içinde futbolcumuz Onur Bulut’a imza attırıp fotoğrafını sosyal medyaya düşürenlerin cevabını taraftarlarımız yeri gelince verecektir. Ancak bir geçmiş olsun dileği bile iletmeyen Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

"HAYAT NORMALLEŞMEYE BAŞLADIĞINDA..."

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Beşiktaş’a gereken cevabı vereceklerini söyleyen Samet Koç, “Futbolcu ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş’tan 1.25 milyon Euro yazılı teklif aldık. Bizde 3.5 milyon Euro + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş kulübü 1 milyon Euro tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş’a iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş’a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş’a ihtarname çekerek 3.5 milyon Euro + KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol de bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır. Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş’a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın” açıklamasında bulundu.

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