Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında

Beşiktaş'taki 3.5 yıllık ilk macerası, Ocak 2013'te Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'ye bonservissiz transferiyle sona eren Portekizli yıldız, 29 yaşında gittiği Arap futbolundan çabuk sıkılıp 1 sezon sonra Porto'ya transfer olmuştu.

Çılgın teklif

1 / 5 Eylül ayında 35 yaşına girecek olan Q7, Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık net 2.7 milyon euro kazanıyor. Katarlıların teklifi ise 10 milyon euro seviyelerinde. Yıldız futbolcunun bu cazip teklifi kabul edip, Katar'da top koşturmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

2 / 5 34 yaşındaki yıldız isme Katar'dan 17 milyon euroluk (yaklaşık 90 milyon TL) teklif geldiği, Quaresma'nın da "tamam" demesi halinde transferin Dünya Kupası'nda sonra gerçekleşebileceği öğrenildi.

3 / 5 Son olarak, Portekiz Milli Takımı'nın Tunus'la 2-2 berabere kaldığı maçta harika bir performans sergileyen ve bir de asist yapan Q7'nin bütün konsantrasyonu Rusya'ya verdiği ve turnuvadan sonra kararını vereceği belirtildi.

4 / 5 Quaresma için daha önce de Çin'den transfer teklifleri geldiği iddia edilmişti. Ancak Siyah-Beyazlı yöneticiler bunun bir yakıştırma olduğunu, Ricardo'nun kesinlikle Çin'e gitmek istemediğini net bir dille ifade etmişti.