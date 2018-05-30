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Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile yol ayrımında... Portekizli'nin yeni adresiyle birlikte Siyah-Beyazlı kulübe kazandıracağı çılgın rakam ve yıllık ücreti de belli oldu.

Beşiktaş'taki 3.5 yıllık ilk macerası, Ocak 2013'te Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'ye bonservissiz transferiyle sona eren Portekizli yıldız, 29 yaşında gittiği Arap futbolundan çabuk sıkılıp 1 sezon sonra Porto'ya transfer olmuştu.

Çılgın teklif

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Eylül ayında 35 yaşına girecek olan Q7, Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık net 2.7 milyon euro kazanıyor. Katarlıların teklifi ise 10 milyon euro seviyelerinde. Yıldız futbolcunun bu cazip teklifi kabul edip, Katar'da top koşturmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Eylül ayında 35 yaşına girecek olan Q7, Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık net 2.7 milyon euro kazanıyor. Katarlıların teklifi ise 10 milyon euro seviyelerinde. Yıldız futbolcunun bu cazip teklifi kabul edip, Katar'da top koşturmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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34 yaşındaki yıldız isme Katar'dan 17 milyon euroluk (yaklaşık 90 milyon TL) teklif geldiği, Quaresma'nın da "tamam" demesi halinde transferin Dünya Kupası'nda sonra gerçekleşebileceği öğrenildi.

34 yaşındaki yıldız isme Katar'dan 17 milyon euroluk (yaklaşık 90 milyon TL) teklif geldiği, Quaresma'nın da "tamam" demesi halinde transferin Dünya Kupası'nda sonra gerçekleşebileceği öğrenildi.
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Son olarak, Portekiz Milli Takımı'nın Tunus'la 2-2 berabere kaldığı maçta harika bir performans sergileyen ve bir de asist yapan Q7'nin bütün konsantrasyonu Rusya'ya verdiği ve turnuvadan sonra kararını vereceği belirtildi.

Son olarak, Portekiz Milli Takımı'nın Tunus'la 2-2 berabere kaldığı maçta harika bir performans sergileyen ve bir de asist yapan Q7'nin bütün konsantrasyonu Rusya'ya verdiği ve turnuvadan sonra kararını vereceği belirtildi.
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Quaresma için daha önce de Çin'den transfer teklifleri geldiği iddia edilmişti. Ancak Siyah-Beyazlı yöneticiler bunun bir yakıştırma olduğunu, Ricardo'nun kesinlikle Çin'e gitmek istemediğini net bir dille ifade etmişti.

Quaresma için daha önce de Çin'den transfer teklifleri geldiği iddia edilmişti. Ancak Siyah-Beyazlı yöneticiler bunun bir yakıştırma olduğunu, Ricardo'nun kesinlikle Çin'e gitmek istemediğini net bir dille ifade etmişti.
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Başkan Orman'ın Quaresma'ya gelen bu teklif için ise "Biz hiçbir futbolcumuzun mutsuz olmasını istemeyiz. Kendi bileceği iştir, bize gelip 'Ben gitmek istiyorum' derse veririz. Yoksa en önemli futbolcumuza sırf para kazanmak için 'git' baskısı yapmayız" görüşünde olduğu aktarıldı. (MİLLİYET)

Başkan Orman'ın Quaresma'ya gelen bu teklif için ise "Biz hiçbir futbolcumuzun mutsuz olmasını istemeyiz. Kendi bileceği iştir, bize gelip 'Ben gitmek istiyorum' derse veririz. Yoksa en önemli futbolcumuza sırf para kazanmak için 'git' baskısı yapmayız" görüşünde olduğu aktarıldı. (MİLLİYET)
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Spor Toto Süper Lig quaresma Beşiktaş

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